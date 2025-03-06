Mersin’de Gıdada Virüs Alarmı! Bakanlık Tespit Etti: Yüz Binlerce Ton Karaya İnmeden Geri Gönderildi

Mersin Limanı’ndan ülkeye giriş yapılacak Hollanda menşeili 304 bin kilo patates, yapılan denetimler sırasında tehlikeli bir virüs taşıdığı gerekçesi ile geri gönderildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu haberde, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı inspektörler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde patateslerden alınan numunelerde “Potato Leafroll Polerovirus” tespit edildi.

HEPSİ GERİ YOLLANDI

Gıda güvenliği kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda hastalıklı olduğu belirlenen patateslerin ithalatına izin verilmedi. Ürünler Hollanda’ya iade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi