Mersin’de Gıdada Virüs Alarmı! Bakanlık Tespit Etti: Yüz Binlerce Ton Karaya İnmeden Geri Gönderildi
Mersin Limanı’nda kırmızı alarm! Hollanda’dan ithal edilmek istenilen yüz binlerce ton patateste tehlikeli bir virüs tespit edildi. Gıda güvenliği riske atılmadı, ürünler ülkeye sokulmadan geri gönderildi.
Sinem Eryılmaz
Mersin Limanı’ndan ülkeye giriş yapılacak Hollanda menşeili 304 bin kilo patates, yapılan denetimler sırasında tehlikeli bir virüs taşıdığı gerekçesi ile geri gönderildi.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün duyurduğu haberde, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı inspektörler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde patateslerden alınan numunelerde “Potato Leafroll Polerovirus” tespit edildi.
HEPSİ GERİ YOLLANDI
Gıda güvenliği kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda hastalıklı olduğu belirlenen patateslerin ithalatına izin verilmedi. Ürünler Hollanda’ya iade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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