Merkez'in Eski Kara Kutusu Hakan Kara'dan Dikkat Çeken Açıklama: Rüzgar Tersine Döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, ekonomi gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNBC-e'ye konuşan Kara, Merkez Bankası'nın atacağı adımların enflasyonu olumsuz etkileyen faktörlerin tersine dönmesine yardımcı olacağını belirterek, "Talep zayıflıyor, enflasyon dinamikleri bir alt platoya inebilir. Bu da kur konusunda TCMB’nin elini rahatlatacaktır" dedi.

Hakan Kara, 2018 yılından bu yana şirketlerin döviz pozisyonunu ele aldığı makalesini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Kamu sektörüne muazzam bir döviz riski yüklenmişti, şimdi tersine döndü. Reel sektör, risk yönetimini başarmalı. Yurt dışı tahvil ihraçları ve KMM (Kredi Maliyet Marjı) olsun, açık devam edebilir. 2018 yılında şirketlere uygulanan döviz düzenlemesinin oldukça etkili olduğu görüldü. Regülasyondan etkilenen şirketlerin döviz borcu azalıyor. Döviz borcu alabilmek için şirketler ihracatı artırdı, cari açık azaldı. 2018’de şirketlere yapılan mikro düzenleme kapsamı genişletilebilir."

Kara, ayrıca bu makalenin TCMB görüşlerini temsil etmediğini ve kişisel bir çalışma olduğunu belirtti. Şirketlerin döviz açığını ele alan ilk düzenleme olduğunu vurgulayan Kara, "Bir sonraki politika tasarımında bu makale dikkate alınacaktır" diye ekledi.