Merkez'in enflasyon tahmini hesapları değiştirdi: Memur ve emeklinin zamlı maaşları ortaya çıktı

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yüzde 65'lik enflasyonun gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 37.76, memur ve memur emeklisine ise yüzde 49.45 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 10.332 liraya, en düşük memur aylığı ise 32.879 liraya çıkacak.