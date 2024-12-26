Merkez Bankası’nın Sürpriz Faiz Kararına Ekonomistlerden İlk Tepkiler: Makul ve Dengeli

Dün açıklanan 2025 Para Politikası Metni sonrasında ekonomistlerin bir kısmı gelecek yıl yapılacak toplantı sayısının düşmesini, beklenenin üzerinde bir faiz artırımı gelebileceği şeklinde değerlendirilmişti.

MERKEZ’İN FAİZ KARARINA EKONOMİSTLER NE DİYOR?

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı Nasıl Bir Ekonomi TV yayınında, ekonomideki yavaşlamanın geçen ay ve son karar metinlerinde vurgulandığını ve enflasyondaki sorunlu alanlarda iyileşme görüldüğü için faiz indirimine gidildiğini belirtti.

Prof. Dr. Refet Gürkaynak, katıldığı CNBC-e canlı yayınında Merkez Bankası’nın faiz indirmek zorunda kaldığını vurguladı.

Prof. Dr. Fatih Özatay da aynı yayında kararı, geçmiş enflasyondaki iyileşme gördüğü için faiz indirimine gitmiş olabileceğini ancak enflasyon ana eğiliminde düşüş gözlemlenmediğini belirtti.

“UYARILARI ARTIK TEKRAR ETMEYCEĞİM”

Prof. Dr. Emre Alkin, “Olan oldu. Bugüne kadar yaptığım uyarıları artık tekrar etmeyeceğim. "Kendin çal kendin oyna" da diyebiliriz” yorumunu yaptı.

Alkin daha sonraki paylaşımında ise "Merkez Bankası, bu faiz kararı ile kendi oyun planına da sadık kalmadı. Zaten mevcut plan arzu edilen sonucu vermeyecekti. Yakında yeni planı öğreniriz. Yanlış faiz patikası ve yanlış uygulamaların yan etkisini anlamış olduklarını düşünmek istiyorum. Boş yere yordular ülkeyi." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası, bu faiz kararı ile kendi oyun planına da sadık kalmadı. Zaten mevcut plan arzu edilen sonucu vermeyecekti. Yakında yeni planı öğreniriz. Yanlış faiz patikası ve yanlış uygulamaların yan etkisini anlamış olduklarını düşünmek istiyorum. Boş yere yordular ülkeyi. — emre alkin (@emrealkin1969) December 26, 2024

“MAKUL VE DENGELİ”

Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankasından 250 baz puan indirim ve temkinli/iyimser iletişim geldi. Mevcut kısıtlarda bana göre gayet makul ve dengeli bir başlangıç yaptılar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadeleriyle Merkez Bankası'nın kararını olumlu buldu.

Merkez Bankasından 250 baz puan indirim ve temkinli/iyimser iletişim geldi. Mevcut kısıtlarda bana göre gayet makul ve dengeli bir başlangıç yaptılar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. https://t.co/tO90vWHcXV — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 26, 2024

“GEREKLİ SIKILIK KORUNACAK”

Doç. Dr. Derya Hekim, karar metnindeki “Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır” cümlesine vurgu yaparak, “Yani döngü beklemeyin, toplantı bazlı olarak gerekli sıkılık korunacak” değerlendirmesini yaptı.

“ŞAHİN BİR FAİZ İNDİRİMİ”

Prof. Dr. Serap Durusoy, “PPK metninde maliye politikasının eşgüdümüne vurgu yapıyor.

250 baz puan ile şahin bir faiz indirimi yapıldı. Hem asgari ücret hem de 2025’teki toplantı sayısının 8'e inmesi bu kararda etkili olmuş görünüyor” dedi.

250 baz puan ile sahin bir faiz indirimi yapildi.Hem asgari ucret hem de 2025'deki toplanti sayısının 8'e inmesi bu kararda etkili olmuş görünüyor. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) December 26, 2024

“ÜRETİM VE İSTİHDAM”

Prof. Dr. Yakup Küçükkale, faiz indirimini, “TCMB tercihini üretim ve istihdam politikalarından yana kullanıp, politika faizini 250bp indirerek %47,5 yaptı...” şeklinde yorumladı.

Merkez Bankası, bu faiz kararı ile kendi oyun planına da sadık kalmadı. Zaten mevcut plan arzu edilen sonucu vermeyecekti. Yakında yeni planı öğreniriz. Yanlış faiz patikası ve yanlış uygulamaların yan etkisini anlamış olduklarını düşünmek istiyorum. Boş yere yordular ülkeyi. — emre alkin (@emrealkin1969) December 26, 2024

“PİYASA BEKLENTİLERİYLE UYUMLU”

Banu Kıvcı Tokalı, faiz indirimine yönelik şunları söyledi:

“TCMB ’nin 250bps faiz indiriminin, toplantı öncesinde yeniden şekillenen piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek kararlarla ilgili olarak, veriye bağlı, her toplantıda değerlendirilecek bir görünüm mevcut.”

#TCMB ’nin 250bps #faiz indiriminin, toplantı öncesinde yeniden şekillenen piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek kararlarla ilgili olarak, veriye bağlı, her toplantıda değerlendirilecek bir görünüm mevcut. — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) December 26, 2024

“ŞÜKÜRLER OLSUN”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Şükürler olsun, Merkez Bankası, “nas ne diyorsa” onu yapmaya başladı, politika faizini 250 baz puan düşürdü!” dedi.

Şükürler olsun,Merkez Bankası,”nas ne diyorsa” onu yapmaya başladı, politika faizini 250 baz puan düşürdü! — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) December 26, 2024

Kaynak: Haber Merkezi