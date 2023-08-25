Merkez Bankası'nın kararının ardından kredi kartı faizleri ne kadar arttı?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kredi kartı faizlerinde de güncellemeye gidildi.

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Merkez Bankası'nın kararının ardından kredi kartı faizleri ne kadar arttı?

Merkez Bankası’nın (TCMB) 750 baz puanlık rekor faiz artışıyla politika faizini yüzde 25’e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.

Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2.26’ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2.81’e, yıllıkta yüzde 40.1’e yükseldi.

Nakit çekimde de faiz, aylıkta yüzde 3.57’ye, yıllıkta yüzde 53.2’ye yükseldi.

Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1.8’lik kat sayıya göre yüzde 56.3’e yükseldi.

Yeni oranın 1 Eylül’den itibaren geçerli olması için düzenleme yapıldı.

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