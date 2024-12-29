Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti! 850 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu

Yüzde 50 seviyesindeki politika faizi, 250 baz puanlık bir indirimle yüzde 47,5’e çekildi. Bu karar, bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarını da yeniden şekillendirdi.

Faiz indiriminin özellikle 2025 yılı başından itibaren ekonomi üzerinde belirgin etkiler göstermesi bekleniyor. Peki, 29 Aralık 2024 itibarıyla bankalar, 850 bin TL’lik mevduat için hangi oranları sunuyor?