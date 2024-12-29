Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti! 850 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi yüzde 47,5’e çekme kararı aldı. Merkez’in yeni kararı sonrası bankaların mevduatları değişti.
Yüzde 50 seviyesindeki politika faizi, 250 baz puanlık bir indirimle yüzde 47,5’e çekildi. Bu karar, bankacılık sektöründe mevduat faiz oranlarını da yeniden şekillendirdi.
Faiz indiriminin özellikle 2025 yılı başından itibaren ekonomi üzerinde belirgin etkiler göstermesi bekleniyor. Peki, 29 Aralık 2024 itibarıyla bankalar, 850 bin TL’lik mevduat için hangi oranları sunuyor?
850 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ BELLİ OLDU
İşte banka banka 850 bin liranın getirisi:
TEB
Faiz Oranı %53
Net Kazanç 35.449,18 TL
Vade Sonu Tutar 885.449,18 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı %52
Net Kazanç 34.780,33 TL
Vade Sonu Tutar 884.780,33 TL
ENPARA
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 30.767,21 TL
Vade Sonu Tutar 880.767,21 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %45
Net Kazanç 30.098,36 TL
Vade Sonu Tutar 880.098,36 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı %42
Net Kazanç 28.091,8 TL
Vade Sonu Tutar 878.091,8 TL
AKBANK
Faiz Oranı %47,5
Net Kazanç 31.770,49 TL
Vade Sonu Tutar 881.770,49 TL
HALKBANK
Faiz Oranı %42
Net Kazanç 28.091,8 TL
Vade Sonu Tutar 878.091,8 TL