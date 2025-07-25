Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Dolar ve Euronun Ateşi Yükseldi

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından döviz kurunda yükseliş devam ediyor. İstanbul serbest piyasada bugün dolar 40,5550 liradan, euro ise 47,6870 liradan güne başladı.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Dolar ve Euronun Ateşi Yükseldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün dört ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmesi sonrası gözler döviz kurunda çevrildi. Uzun zamandır yukarı yönlü hareket eden dolar ve euro, faiz kararının ardından da yükseliş ivmesini sürdürüyor.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Dolar ve Euronun Ateşi Yükseldi - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada 40,5530 liradan alınan dolar, 40,5550 liradan satılıyor. 47,6850 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,6870 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,4730, euronun satış fiyatı ise 47,7670 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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