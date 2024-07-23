Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Öncesi Piyasaların Beklentisi Belli Oldu!

Piyasalar, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Bugün saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararı öncesi beklentiler, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'de sabit bırakması yönünde.

KURUMLARIN FAİZ BEKLENTİSİ

Faiz kararı öncesi Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 26 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması yönünde oldu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 15 ekonomistin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 50'de sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

4 BİN 150 BAZ FAİZ ARTIŞI

Öte yandan 2023 Mayıs seçimlerinin bu yana Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 4 bin 150 baz faiz artışına gitmişti.

ERDOĞAN FAİZLERİ İNDİRMİŞTİ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalar sonucunda Merkez Bankası, 2021 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini yüzde 8,5'e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL'nin değerinin daha da düşmesini engellemek için Merkez Bankası rezervleri kullanılıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem