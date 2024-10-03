Merkez Bankası'nın Faiz İndirim Tarihi İçin Tahminler Sil Baştan Değişti: JP Morgan Güncelledi

ENFLASYON BEKLENTİSİNİ DE GÜNCELLEDİ

JPMorgan, enflasyon beklentilerini de revize etti. Önceki raporlarında 2023 yıl sonu enflasyonu için %42,5 tahmininde bulunan banka, bu oranı %43,50'ye yükseltti. Banka ayrıca, 2025 yılı enflasyon beklentisi de %25'ten %25,50 seviyesine çıkardı.