Merkez Bankası'nın Faiz İndirim Tarihi İçin Tahminler Sil Baştan Değişti: JP Morgan Güncelledi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, eylül ayında enflasyon %2,97 artış gösterirken, yıllık bazda %49,38 olarak kaydedildi. Bu gelişmenin ardından, JPMorgan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi beklentisini güncelledi.
Kaynak: BloombergHT
Daha önce kasım ayında ilk faiz indirimini öngören JPMorgan, Bloomberg HT'nin haberine göre bu beklentisini Ocak ayına erteledi. JPMorgan ekonomistleri, ocak ayında TCMB'den 250 baz puanlık bir faiz indirimi beklediklerini açıkladı.
ENFLASYON BEKLENTİSİNİ DE GÜNCELLEDİ
JPMorgan, enflasyon beklentilerini de revize etti. Önceki raporlarında 2023 yıl sonu enflasyonu için %42,5 tahmininde bulunan banka, bu oranı %43,50'ye yükseltti. Banka ayrıca, 2025 yılı enflasyon beklentisi de %25'ten %25,50 seviyesine çıkardı.