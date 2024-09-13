Merkez Bankası'nın Enflasyon ve Dolar Tahmini Değişti
Merkez Bankası'nın eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinde, yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.
Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e geriledi. 12 ay sonrası yıllık yüzde 27,71'den yüzde 27,49'a indi.
Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 37,27'den 37,16'ya geriledi. 12 ay sonrası kur 42,03'ten 42,43 TL'ye yükseldi.
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