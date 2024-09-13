Merkez Bankası'nın Enflasyon ve Dolar Tahmini Değişti

Merkez Bankası'nın eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinde, yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini geriledi.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası'nın Enflasyon ve Dolar Tahmini Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e geriledi. 12 ay sonrası yıllık yüzde 27,71'den yüzde 27,49'a indi.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 37,27'den 37,16'ya geriledi. 12 ay sonrası kur 42,03'ten 42,43 TL'ye yükseldi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Piyasalarda Tansiyon Fırladı! Altında Tarihi Rekor Altında Tarihi Rekor
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
Derzler Yeni Gibi Oluyor! Tuzla Karıştırıp Derz Aralarına Sürmek Yetiyormuş Derzler Yeni Gibi Oluyor! Tuzla Karıştırıp Derz Aralarına Sürmek Yetiyormuş
Tencereye 1 Bardak Dökün Eti Lokuma Çeviriyor! Şeflerin Gizli Sırrı Tencereye 1 Bardak Dökün Eti Lokuma Çeviriyor! Şeflerin Gizli Sırrı