Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi!

Acemi yatırımcıların sayılarının çok fazla olması, ortaya çıkan toplam miktarı büyütüyor olsa da, yaşanan halka arzlar ile endeksin köklü bir değişiklik yaşaması muhtemel değil. Burada birinci faktör yıl sonuna kadar devam eden enflasyonist ortam olacaktır. Enflasyon arttıkça borsa yükselmeye devam edecek ancak bir fiyat dengelemesi şart.