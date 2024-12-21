Merkez Bankası'ndan Yılın Son Adımı! 9 Ayın Ardından Faizler Değişiyor: Herkesin Gözü Perşembe'de

Küresel piyasalarda, Fed'in faiz oranını düşürmesine rağmen gelecek yıl gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

ABD'de geçen hafta Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti. Söz konusu indirim Fed'in bu yıl yaptığı üçüncü indirim oldu. Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltirken, 2025'te faiz indirimlerini yavaşlatacağının sinyalini verdi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti. Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine inmenin 1 ya da 2 yıl daha sürebileceğini ancak bu yolda ilerlediklerinden emin olduğunu söyledi.

Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, 2025 yılının ilk toplantısında politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Yurt içinde geçen hafta düşüş eğilimi öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,96 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyelerinin destek, 9.800 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 35,2269'dan kapattı.

Gelecek hafta ise TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Banka en son Mart ayında 500 baz puan faiz yükseltmişti. O günden bu yana faizler yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı.

Yurt içinde salı günü finansal hizmetler güven endeksi, çarşamba günü reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, perşembe günü TCMB'nin faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.

Kaynak: AA