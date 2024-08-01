Merkez Bankası'ndan Yeni Sterilizasyon Adımı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) strerilizasyon araçlarına güniçi ek TL depo alım ihalelerini de ekledi.

CNBC-e’nin Reuters’tan aktardığı, TCMB’den bankalara gönderilen yazıda, "Sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılması amacıyla 11.00-11.30 saatleri arasında düzenlenen TL depo alım ihalelerine ek olarak, gerekli görülen durumlarda gün içerisinde ek TL depo alım ihalesi açılabilmesine” karar verildiği bildirildi.

Söz konusu ihaleler ise LSEG CBTU sayfasında yayımlanıyor.

YENİ ADIM NE ANLAMA GELİYOR?

TCMB’nin yeni kararı ile gecelik faizlerin koridorun alt bandına yaklaşmasıyla eş zamanlı olarak geldi.

Piyasalar süreci yakından takip ederken, fazla likiditenin dün itibarıyla 220 milyar TL civarında olduğu kaydedildi. Gecelik faiz ise dün yüzde 47,02 ile faiz koridorunun alt bandına oldukça yakın seyretti.