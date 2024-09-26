Merkez Bankası'ndan Yeni Rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezervlerini 2 milyar 842 milyon dolar artırarak 156 milyar 392 milyon dolara çıkardı. Bu rakam, Merkez Bankası tarihindeki en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Merkez Bankası'ndan Yeni Rekor - Resim: 1

TCMB, 20 Eylül haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 20 Eylül itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 1 milyar 954 milyon dolar artışla 94 milyar 109 milyon dolara ulaştı. Bu rezervler, 13 Eylül'de 92 milyar 155 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu süreçte altın rezervleri de 888 milyon dolar artarak 61 milyar 395 milyon dolardan 62 milyar 283 milyon dolara yükseldi. Böylece TCMB'nin toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artışla 156 milyar 392 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

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