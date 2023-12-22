Merkez Bankası'ndan yeni FAST limiti kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, FAST sisteminin işlem başı limiti güncellendi.

Buna göre, FAST sisteminde bir işlem limiti bulunmazken, işlem başına en fazla 50 bin lira gönderilebilecek. FAST limiti, güncellemeden önce 20 bin lira olarak uygulanıyordu.

KAREKOD İLE 100 BİN TL İŞLEM YAPILABİLECEK

FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin liraya kadar işlem yapılabilecek.

FAST NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST’ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir. FAST ile 7/24 kesintisiz para gönderilebilir. FAST sistemi ile ödemeniz saniyeler içinde karşı finansal kuruluştaki alıcının hesabına geçer. Ödemeyi alan kullanıcı anında hesabına gelen fonu kullanabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem