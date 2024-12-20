Merkez Bankası'ndan Yeni Anket: Yıl Sonu Dolar Tahmini Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirildi.

DÖVİZ KURUNDAKİ YÜKSELMELER

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken, bu anket döneminde 35,30 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, bu anket döneminde 43,23 TL oldu.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak değişti.

Kaynak: Haber Merkezi