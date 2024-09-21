Merkez Bankası'ndan Yeni Adım: Oranlar Baştan Aşağı Değişti

Merkez Bankası tarafından alınan kararlara göre, Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına ve yabancı para (YP) mevduatları için uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yapıldı.

Merkez Bankası'nın duyurusuna göre, kısa vadeli TL mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 12'den yüzde 15'e yükseltildi. Uzun vadeli TL mevduatlarda ise bu oran yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı. Ayrıca, YP mevduatlar için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 5’e indirildi.