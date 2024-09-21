Merkez Bankası'ndan Yeni Adım: Oranlar Baştan Aşağı Değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler yaptı.
Kaynak: AA
Merkez Bankası tarafından alınan kararlara göre, Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına ve yabancı para (YP) mevduatları için uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yapıldı.
Merkez Bankası'nın duyurusuna göre, kısa vadeli TL mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 12'den yüzde 15'e yükseltildi. Uzun vadeli TL mevduatlarda ise bu oran yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı. Ayrıca, YP mevduatlar için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 5’e indirildi.
27 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Bu yeni oranlar 27 Eylül 2024 itibarıyla geçerli olacak ve bankalar bu tarihte zorunlu karşılıkları tesis etmek zorunda olacak.
TL'YE GEÇİŞ KOŞULU UYGULAMADAN KALKTI
Ayrıca, TL mevduatlar için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranında da bir değişikliğe gidildi. TL'ye geçiş oranına dayalı uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltilirken, TL'ye geçiş oranı koşulu uygulamadan kaldırıldı.