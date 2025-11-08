Merkez Bankası’ndan Flaş Karar! O Sistem Artık Kullanılmayacak

Merkez Bankası, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında önemli bir karar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, TMSF’ye devredilen dijital ödeme platformları PayFix, İninal ve Aypara’nın faaliyetlerine son verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında el konulan üç dijital ödeme platformunun faaliyet izinlerini iptal etti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyetleri sona erdirildi.

Söz konusu şirketler, Mart 2025’te düzenlenen geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti. TMSF, devir işlemlerinin ardından her üç şirket için yeni yönetim kurulları ve genel müdür atamaları gerçekleştirmişti.

Operasyon kapsamında Bankpozitif, PayFix ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanmış, toplam 6 milyar 900 milyon lira değerinde mal varlığına el konulmuştu. Soruşturma sürecinde Bankpozitif, Flash TV ve PayFix TMSF’ye devredilmişti.

Ayrıca, aynı soruşturma çerçevesinde dijital ödeme sistemlerinden Papara’ya da kayyım atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistem üzerinden aklanmasına yönelik olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

