Merkez Bankası'ndan İzin Çıktı: Mevduat Faizine Yeni Kriterler Geldi! Hepsi Değişiyor
Merkez Bankası’ndan TL’yi güçlendirecek yeni adım! Artık 1 aydan uzun vadeli değişken faizli mevduat hesaplarına izin verildi. KKM’de zorunlu karşılık oranı yükseldi, bankalara TL hedefi artırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk lirasını desteklemeye yönelik adımlar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL’ye geçişi hızlandırmak ve para politikasının etkisini artırmak amacıyla önemli düzenlemelere imza attı. Yeni kararla birlikte, 1 aydan uzun vadeli değişken faizli TL mevduat hesaplarının önü açıldı.
DEĞİŞKEN FAİZLİ MEVDUATTA VADESİZ DÖNEM SONA ERİYOR
TCMB’nin aldığı karar doğrultusunda, daha önce yalnızca 3 ay ve üzeri vadelerde açılabilen değişken faizli TL mevduat hesapları, artık 1 aydan uzun vadeler için de kullanılabilecek. Bu düzenleme, Türk lirasını daha cazip hale getirmeyi ve tasarruf sahiplerini uzun vadeli TL hesaplarına yönlendirmeyi amaçlıyor.
MEVDUAT HEDEFİ YÜKSELTİLDİ, BANKALARA YENİ KRİTERLER GELDİ
Merkez Bankası ayrıca, gerçek kişi TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için hedef oranları yükseltti. Oranı yüzde 60 ile 65 arasında olan bankalara ise her ay yüzde 0,4’lük artış hedefi konuldu. Bu sayede, bankaların TL mevduat oranlarını artırmaları için güçlü bir teşvik mekanizması devreye sokulmuş oldu.
KKM HESAPLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına yönelik zorunlu karşılık oranı yüzde 33’ten yüzde 40’a çıkarıldı. Ayrıca, bu hesaplar için uygulanan asgari faiz oranı da politika faizinin yüzde 50’sinden yüzde 40’ına düşürüldü. KKM’den TL’ye geçiş hedefi kaldırılırken, toplam geçiş ve yenileme hedefleri korunarak sistemin denge içinde ilerlemesi sağlandı.
ZORUNLU KARŞILIKLARDA YENİ DÜZENLEME
Yeni düzenlemeler kapsamında TÜFE, ÜFE ve TLREF gibi endekslere bağlı TL mevduat hesaplarında zorunlu karşılık oranı tüm vadeler için yüzde 10 olarak belirlendi. Ayrıca, yabancı para mevduatlarda TL cinsinden tutulması gereken karşılık oranı yüzde 4’ten yüzde 2,5’e düşürüldü.