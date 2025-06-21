Merkez Bankası'ndan İzin Çıktı: Mevduat Faizine Yeni Kriterler Geldi! Hepsi Değişiyor

MEVDUAT HEDEFİ YÜKSELTİLDİ, BANKALARA YENİ KRİTERLER GELDİ

Merkez Bankası ayrıca, gerçek kişi TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için hedef oranları yükseltti. Oranı yüzde 60 ile 65 arasında olan bankalara ise her ay yüzde 0,4’lük artış hedefi konuldu. Bu sayede, bankaların TL mevduat oranlarını artırmaları için güçlü bir teşvik mekanizması devreye sokulmuş oldu.