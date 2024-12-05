Merkez Bankası'ndan İskonto Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Açık Piyasa İşlemleri, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranlarını yeniden düzenledi. Yapılan değişiklikle, Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) endeksli devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve kira sertifikalarının teminat olarak alınmasında uygulanan iskonto oranı yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi.

YÜZDE 80'DEN 30'A DÜŞÜRÜLDÜ

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Açık Piyasa, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir.

Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde “Piyasalar ile İlgili Mevzuat” bölümünden erişim sağlanabilir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.