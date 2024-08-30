Merkez Bankası'ndan Flaş Mevduat Hamlesi: 450 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak, Getirisi Asgari Ücreti Geçti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında önemli değişiklikler yaptı. Merkez'in son hamlesi mevduat faiz getirisini hareketlendirirken, 450 bin liranın 32 günlük getirisinde büyük artış oldu. İşte bankaların aylık mevduat getirisi...
TCMB, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında olan bankalar için aylık artış hedefini 0,8 puana yükseltirken, TL mevduat payı yüzde 60'ın üzerinde olan bankalar için aylık artış hedefini kaldırdı ve yüzde 60'ın üzerinde kalma şartı getirdi. Ayrıca, tüzel kişi Katkı Payı'nın (KKM) TL'ye geçiş ve yenilenme hedef hesaplamalarına dahil edilmesiyle birlikte, TL mevduat için gerekli zorunlu karşılık tutarına uygulanan faiz oranı üst sınırı politika faiz oranının yüzde 84'üne çıkarıldı.
Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma yönündeki bu hamlesinin mevduat faizlerini artırması bekleniyor. Bu değişikliklerin ardından, 450 bin liralık mevduatın 32 günlük getirisi, asgari ücreti geçecek seviyelere ulaşabilir.
Yeni düzenlemelerle birlikte, mevduat sahipleri için daha yüksek faiz getirisi sağlanması hedeflenirken, bankaların TL mevduat paylarına yönelik değişiklikler, sektördeki faiz oranlarını da etkileyebilir. Merkez Bankası'nın bu adımları, tasarruf sahipleri için getirilerin artması anlamına gelebilir ve bankaların mevduat ürünlerinin cazibesini artırabilir.
İşte bankaların mevduat getirisi:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Kazanç: 19.288,52 TL
Vade Sonu Tutar: 469.288,52 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 18 bin 560 TL
Vade Sonu Tutar: 468.560,66 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 17.104,92 TL
Vade Sonu Tutar: 467.104,92 TL
YapıKredi
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 16.559,02 TL
Vade Sonu Tutar: 466.559,02 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 17.104,92 TL
Vade Sonu Tutar: 467.104,92 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 18.196,72 TL
Vade Sonu Tutar: 468.196,72 TL
Enpara
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 15.467,21 TL
Vade Sonu Tutar: 465.467,21 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazan: 17.104,92 TL
Vade Sonu Tutar: 467.104,92 TL
HalkBank
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14.193,44 TL
Vade Sonu Tutar: 464.193,44 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 15.649,18 TL
Vade Sonu Tutar: 465.649,18 TL