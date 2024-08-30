Merkez Bankası'ndan Flaş Mevduat Hamlesi: 450 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak, Getirisi Asgari Ücreti Geçti

Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma yönündeki bu hamlesinin mevduat faizlerini artırması bekleniyor. Bu değişikliklerin ardından, 450 bin liralık mevduatın 32 günlük getirisi, asgari ücreti geçecek seviyelere ulaşabilir.

Yeni düzenlemelerle birlikte, mevduat sahipleri için daha yüksek faiz getirisi sağlanması hedeflenirken, bankaların TL mevduat paylarına yönelik değişiklikler, sektördeki faiz oranlarını da etkileyebilir. Merkez Bankası'nın bu adımları, tasarruf sahipleri için getirilerin artması anlamına gelebilir ve bankaların mevduat ürünlerinin cazibesini artırabilir.