Merkez Bankası'ndan Flaş Çağrı: Cüzdanında Bu Paradan Olan Yaşadı
Unutulmuş bir hazineye dönüşen Alman markları için Merkez Bankası çağrı yaptı. Vatandaşın evlerindeki eski kutularda, cüzdanlarında veya kumbaralarda sakladığı Alman markları Euro'ya çevrilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Alman Merkez Bankası, Kuzey Ren-Vestfalya'daki üç şubesinde eski Alman marklarını euro ile değiştirdiğini duyurdu. Artı49'un haberine göre Euro'nun dolaşıma girmesinden yıllar sonra bile, milyonlarca Alman markı hala insanların elinde bulunuyor.
Alman Merkez Bankası'nın verilerine göre, yaklaşık 12 milyar Alman markı hala tedavülde. Bu durum, birçok insanın evlerinde eski paraları bulmasına neden oluyor. WDR'nin haberine göre, sadece Köln şubesinde 2024 yılında yaklaşık 7 milyon Alman markı euroya dönüştürülmüş.
MERKEZ BANKASI SÖZCÜSÜ ÇAĞRI YAPTI
Alman Merkez Bankası sözcüsü Uwe Deichert, insanların evlerinde eski paralarını aramalarını ve bankaya getirmesi için çağrıda bulundu. Deichert, "Eğer elinizde eski bir Alman markası varsa, öncelikle bunun gerçek olup olmadığını kontrol ettirmenizde ve hemen getirmenizde fayda var." dedi.