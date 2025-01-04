Merkez Bankası'ndan Flaş Çağrı: Cüzdanında Bu Paradan Olan Yaşadı

Alman Merkez Bankası'nın verilerine göre, yaklaşık 12 milyar Alman markı hala tedavülde. Bu durum, birçok insanın evlerinde eski paraları bulmasına neden oluyor. WDR'nin haberine göre, sadece Köln şubesinde 2024 yılında yaklaşık 7 milyon Alman markı euroya dönüştürülmüş.