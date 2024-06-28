Merkez Bankası'ndan düşen faizlere müdahale: Bugünden itibaren son verildi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bankalara TL cinsi fonlama sağlamak için kullandığı araçlarda değişiklik yaparak mevduat faizlerinin yükselmesine zemin hazırladı.

Merkez Bankası'ndan düşen faizlere müdahale: Bugünden itibaren son verildi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bankalara TL cinsi borçlanma limitlerini düşürerek mevduat faizlerinin artmasına zemin hazırladı. Bu hamle, son iki ayda 10 puan gerileyen mevduat faizlerinde artış beklentisi yaratıyor.

Bloomberg'in haberine göre Merkez Bankası, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitlerini yüzde 3’ten yüzde 0,5’e indirdi.

Ayrıca Merkez Bankası, kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Türk lirası karşılığı altın swap piyasası işlemlerine bugünden itibaren son verildiğini duyurdu.

Bu karar, bankaların TCMB’den lira cinsi borçlanabilecekleri miktarı azaltacak ve mevduat faizlerinin yükselmesine neden olabilecek.

Vatandaş çocuğuna 'dondurma' alamayacak duruma düştü! Esnaftan "askıda dondurma" uygulaması Vatandaş çocuğuna 'dondurma' alamayacak duruma düştü! Esnaftan "askıda dondurma" uygulaması
Benzin ve motorine yeni zam: Bu gece yarısından itibaren geçerli! Benzin ve motorine yeni zam
Kiracılar ve ev sahipleri dikkat! Uzmanı uyardı: Kaos yeniden başlıyor Uzmanı uyardı: Kaos yeniden başlıyor
Bir firmadan daha kötü haber! Ünlü otomotiv devi iflas başvurusu yaptı Bir firmadan daha kötü haber! Ünlü otomotiv devi iflas başvurusu yaptı
Sanki kendi döneminde girilmemiş gibi... Soylu'dan "gri listeden" çıkış kutlaması Sanki kendi döneminde girilmemiş gibi...
Yeni neslin hiç bilmediği lömbedek tatlısı... Bakın nasıl hazırlanıyor? Yeni neslin hiç bilmediği lömbedek tatlısı... Bakın nasıl hazırlanıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi
Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kabinede deprem! "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası
Hipokrat Yemini'ne sansür: Dekan yardımcısı yemini sansürsüz okuyan öğrencileri salondan çıkarttı Yemini sansürsüz okuyan öğrenciler salondan çıkarıldı!