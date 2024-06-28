Merkez Bankası'ndan düşen faizlere müdahale: Bugünden itibaren son verildi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bankalara TL cinsi borçlanma limitlerini düşürerek mevduat faizlerinin artmasına zemin hazırladı. Bu hamle, son iki ayda 10 puan gerileyen mevduat faizlerinde artış beklentisi yaratıyor.

Bloomberg'in haberine göre Merkez Bankası, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitlerini yüzde 3’ten yüzde 0,5’e indirdi.

Ayrıca Merkez Bankası, kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen Türk lirası karşılığı altın swap piyasası işlemlerine bugünden itibaren son verildiğini duyurdu.

Bu karar, bankaların TCMB’den lira cinsi borçlanabilecekleri miktarı azaltacak ve mevduat faizlerinin yükselmesine neden olabilecek.