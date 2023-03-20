Merkez Bankası'ndan 'dolar' kararı: Sözlü talimat verildi
Dolar/TL kurunun geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kritik seviye olan 19 TL’nin üzerine yükselmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yeni bir hamle geldi.
Dolar/TL’de 19 seviyesinin aşılması ve verilerin kurumsal müşterilerin döviz talebinin artığını göstermesinin ardından bankalara sözlü olarak dövizde yeni günlük alım limiti tanımlandı.
Ekonomim.com'un bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kurumsal müşteriler günlük 5 milyon dolar değil, artık 2,5 milyon dolar alım yapabilecek.
Son dönemde ise Merkez Bankası yurt dışına para transferi işlemlerini daha sıkı takip ederken, geçtiğimiz haftalarda bankalara 1 milyar liraya yakın yüzde 5 ek ücret tahsis etti.
Bankacılık kaynakları geçen hafta da Merkez Bankası’nın sözlü olarak yurt içi yerleşiklerin yurt dışı para transferi işlemlerinden yüzde 5 masraf alınması talimatı verdiğini ileri sürdü.