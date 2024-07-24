Merkez Bankası'ndan Dikkat Çeken 'Swap' Kararı: Bankalara Yazı Gitti

TCMB, kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk Lirası swap işlemlerinin yarından itibaren sona ereceğini açıkladı. Merkez Bankası'ndan konuyla ilgili bankalara yazı gönderildi.

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Merkez Bankası'ndan Dikkat Çeken 'Swap' Kararı: Bankalara Yazı Gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği yazı ile kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine 25 Temmuz'dan itibaren son vereceğini bildirdi.

TCMB tarafından bankalara gönderilen belgede, "... Kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap piyasası işlemlerine 25 Temmuz tarihinden itibaren son verilmiştir" ifadesi yer aldı.

TCMB, 80 milyar doları aşan rezerv birikimi yaptığı yerel seçimlerden bugüne geçen dönemde, TL likidite fazlasını azaltmak için spotta döviz alımı içeren bir ihale açmıyor, aksine vadesi geleni de yenilemiyordu.

Böylece 2023'te 64.5 milyar dolara ulaşan lokal bankalarla yaptığı swap işlemleri altın için pazartesi günü sıfıra inerken, dövizde ise bugün itibarıyla sadece 140 milyon dolarlık bakiye kaldı.

DÖVİZ SATIŞ YÖNLÜ SWAP İHALESİ

Merkez Bankası'nın sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyeceği dün açıklanmıştı.

Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.

Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.

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