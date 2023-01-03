Merkez Bankası'ndan bankalara talimat: Menkul kıymet transferleri durduruldu

Bir bankanın müşterilerine gönderdiği mesaj ise şöyle:

CMB talimatına istinaden 2 Ocak 2023 tarihi itibariyle, 50.000.- USD ve üstü (muadili diğer para birimleri) yurt dışına yapılan transferler (SVVIFT işlemleri) ile, 1O milyon TL ve üstü Bankamızda veya diğer Türk bankalarında hesabı bulunan ‘Yurt Dışı Yerleşik' (YD) kişilere yapılan EFT/Havale işlemlerinde, rapor amaçlı olarak, ödeme mahiyetinin belirtilmesi ve işlemin niteliğini tevsik eden belge ibrazı zorunlu hale gelmiştir. İbrazı istenen belge ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde ABACUS birimimizce açıklanacaktır.