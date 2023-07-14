'Merkez Bankası'nda istifa' iddialarına ilişkin Saray'dan açıklama

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Emrah Şener'in istifa ettiğine ilişkin iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi"nden yapılan açıklamada "'TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti.' iddiası doğru değildir. Emrah Şener'in istifası söz konusu değildir. Şener, TCMB Başkan Yardımcılığı ve Para Politikası Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte, çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu sosyal medya hesabı üzerinden TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Emrah Şener'in istifa ettiğini iddia etmişti.