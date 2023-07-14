'Merkez Bankası'nda istifa' iddialarına ilişkin Saray'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in istifa ettiği iddiasını yalanladı.

Son Güncelleme:
'Merkez Bankası'nda istifa' iddialarına ilişkin Saray'dan açıklama

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Emrah Şener'in istifa ettiğine ilişkin iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi"nden yapılan açıklamada "'TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti.' iddiası doğru değildir. Emrah Şener'in istifası söz konusu değildir. Şener, TCMB Başkan Yardımcılığı ve Para Politikası Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte, çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu sosyal medya hesabı üzerinden TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi Emrah Şener'in istifa ettiğini iddia etmişti.

Etiketler
Merkez Bankası
Son Güncelleme:
Para arayışı sürüyor: Türkiye’deki özelleştirmeler bitti sıra Kıbrıs’a geldi Türkiye’deki özelleştirmeler bitti sıra Kıbrıs’a geldi
Niğde'de kirazlar dalında kaldı, çiftçi yol kapattı! Kirazlar dalında kaldı, çiftçi yol kapattı!
Eylül onların ayı olacak. Şans yüzlerine gülecek ve zengin olacaklar. Eylül'de zengin olacak 4 burç Eylül onların ayı olacak. Şans yüzlerine gülecek ve zengin olacaklar. Eylül'de zengin olacak 4 burç
Kiraz reçeli tarifinin püf noktasıymış. Yaparken mutlaka malzemelerin arasında olmalıymış Kiraz reçeli tarifinin püf noktasıymış. Yaparken mutlaka malzemelerin arasında olmalıymış
ÇOK OKUNANLAR
Zam kesinleşti, tablo netleşti: Karar sonrası kim ne kadar emekli maaşı alacak? Zam kesinleşti, tablo netleşti: Karar sonrası kim ne kadar emekli maaşı alacak?
Kulislerden sızan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Emeklilere neden seyyanen zam verilmediği belli oldu! Kulislerden sızan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Emeklilere neden seyyanen zam verilmediği belli oldu!
Selena'nın çocuk yıldızı ülkeyi 'takıntılı sapık' yüzünden terk etmiş! Paylaşımlar ortaya çıktı Selena'nın çocuk yıldızı ülkeyi 'takıntılı sapık' yüzünden terk etmiş!
15 kent arasında birinci: 'Dünyanın en iyileri' anketinde zirve Türkiye'den bir kentin! 15 kent arasında birinci: 'Dünyanın en iyileri' anketinde zirve Türkiye'den bir kentin!
Dikkat çeken paylaşım: Uzmanı, emekli maaş zammında gerçekleri tek tek sıraladı! Uzmanı, emekli maaş zammında gerçekleri tek tek sıraladı!