Merkez Bankası ve TBB 'Sahte Dolar' İçin Harekete Geçti

Yurt dışında basılan, ATM ve para sayma makinelerinin ayırt edemediği sahte dolarların yayılması sonrası birçok döviz bürosu ve banka, bazı kupürlerdeki dolar banknotların alım-satımını durdururken vatandaşın endişesi büyüyor. Kalpazanlık skandalıyla ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) peş peşe iki açıklama geldi.

'GEREKLİ KONTROLLER YAPILIYOR'

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır.

Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır."

'BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANACAK'

TBB'den yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir.

Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır. Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem