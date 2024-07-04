Merkez Bankası Rezervlerinde Seçimden Sonra İlk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından ilk kez geriledi. TCMB toplam rezervleri, 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası Rezervlerinde Seçimden Sonra İlk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB verilerine göre, toplam rezervler 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.

NET REZERVLER DE DÜŞTÜ

Net rezervlerde de 28 Haziran haftasında gerileme gerçekleşti. Verilere göre ilgili haftada net rezervler 39,4 milyar dolar oldu. Net rezervler önceki haftada 44,85 milyar dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası Rezervlerinde Seçimden Sonra İlk - Resim : 1

Swap hariç net rezervler ise aynı haftada 12,7 milyar dolardan 11,6 milyar dolara düştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Merkez Bankası rezerv
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
MSB'den 'Bedelli Askerlik Ücreti' Açıklaması MSB'den 'Bedelli Askerlik Ücreti' Açıklaması
AKP'li Külünk 'İtiraf' Etti, Vatandaşı Haklı Buldu! AKP'li Külünk 'İtiraf' Etti, Vatandaşı Haklı Buldu
ÇOK OKUNANLAR
Kritik Zirve Sonrası Ortak Açıklama: Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri! Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri!
Ümit Özdağ'ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş! İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi
Meteoroloji ve AKOM Saat Vererek Uyardı! İstanbul ve Ankara'ya Kuvvetli Yağış Geliyor İstanbul'a Kuvvetli Yağış Geliyor
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk