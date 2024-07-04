Merkez Bankası Rezervlerinde Seçimden Sonra İlk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB verilerine göre, toplam rezervler 28 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.

NET REZERVLER DE DÜŞTÜ

Net rezervlerde de 28 Haziran haftasında gerileme gerçekleşti. Verilere göre ilgili haftada net rezervler 39,4 milyar dolar oldu. Net rezervler önceki haftada 44,85 milyar dolar seviyesindeydi.

Swap hariç net rezervler ise aynı haftada 12,7 milyar dolardan 11,6 milyar dolara düştü.

Kaynak: Gerçek Gündem