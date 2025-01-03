Merkez Bankası Rezervlerinde Azalış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 155 milyar 57 milyon dolara indi.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası Rezervlerinde Azalış

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 27 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 650 milyon dolar azalışla 90 milyar 738 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 20 Aralık'ta 92 milyar 388 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 513 milyon dolar artarak 63 milyar 806 milyon dolardan 64 milyar 319 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalışla 156 milyar 194 milyon dolardan 155 milyar 57 milyon dolara düştü.

Kaynak: AA

Etiketler
Merkez Bankası
Son Güncelleme:
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek 2024'ün Ekonomi Karnesini Açıkladı Bakan Şimşek 2024'ün Ekonomi Karnesini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Yakında Vizeli Olacak İddiası! Türkler Akın Akın Ziyaret Ediyordu Yakında Vizeli Olacak İddiası! Türkler Akın Akın Ziyaret Ediyordu
Koç Holding'in Başkanı Ömer Koç Tarih Verdi! Kapıları Açıyor Koç Holding'in Başkanı Ömer Koç Tarih Verdi! Kapıları Açıyor