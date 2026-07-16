Merkez Bankası Rezervlerinde Artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları, 10 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 2,3 oranında artış göstererek 163,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

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Merkez Bankası Rezervlerinde Artış
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği 10 Temmuz haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verilerini yayımladı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, önceki haftaya göre yüzde 2,3 artarak 163 milyar 302 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

DÖVİZ REZERVLERİ UÇUŞA GEÇTİ

Bu hafta döviz varlıkları, yüzde 9,5 artarak 59,4 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,6 azalarak 96,2 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER AZALDI

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadeli döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalarak 120,9 milyar dolar olurken önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, yüzde 0,6 artarak 57,9 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 0,7 azalarak 63 milyar dolar olarak kaydedildi.

SWAP PİYASASINDAKİ GÜNCEL DURUM

Söz konusu hafta itibarıyla, Merkez Bankasının toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülükleri 16,6 milyar dolar, altın swapları kaynaklı net alacaklar ise 2,8 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA

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