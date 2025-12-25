Merkez Bankası Rezervlerinde Artış

Merkez Bankasının toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 1 milyar 507 milyon dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası Rezervlerinde Artış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 19 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 759 milyon artarak 79 milyar 410 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Aralık'ta 78 milyar 651 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 750 milyon dolar artışla 112 milyar 153 milyon dolardan 112 milyar 903 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 507 milyon dolar artarak 190 milyar 805 milyon dolardan 192 milyar 312 milyon dolara çıktı.

