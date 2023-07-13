Merkez Bankası rezervlerinde artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), net rezervleri 7 Temmuz ile biten haftada 13,2 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta net rezervler 9,8 milyar dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası rezervlerinde artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası net rezervi 13,2 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta net rezervler 9,8 milyar dolar düzeyindeydi.

BRÜT REZERVLER ARTTI

Verilere göre, brüt rezervler 7 Temmuz haftası itibariyle 110,4 milyar dolara yükseldi. Böylelikle son 1 ayda rezervlerde 11 milyar dolara varan yükseliş izlendi.

Swap hariç net rezervler ise, eksi 48,1 milyar dolar oldu. Önceki hafta bu rakam eksi 50,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

REZERVLERDE TOPARLANMA ÖNCELİĞİ VERİLMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili olarak, "Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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