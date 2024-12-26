Merkez Bankası Rezervleri Rekordan Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geçen hafta kaydettiği 163,5 milyar dolarlık zirveden 156,2 milyar dolara geriledi.

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Merkez Bankası Rezervleri Rekordan Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri tarihi zirvede tutunamadı.

TCMB verilerine göre, 26 Aralık haftasında brüt rezervler 156,2 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 163,5 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti.

Bankanın net rezerv göstergelerinde de de kayda değer düşüşler görüldü. Buna göre net rezervler 61,8 milyar dolar oldu. Önceki hafta net rezervler 65,5 milyar dolardı.

Swap hariç net rezervler de 50 milyar dolardan 46,5 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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