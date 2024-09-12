Merkez Bankası Resmen Açıkladı: İşte Ocak Ayında Emekli ve Memura Yapılacak Zam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin son raporunda yıl sonu görülmesi beklenen enflasyon oranını paylaştı. SGK uzmanları, TCMB'nin belirttiği rakamların gerçekleşmesi halinde emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı.

Merkez Bankası Resmen Açıkladı: İşte Ocak Ayında Emekli ve Memura Yapılacak Zam - Resim: 1

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, milyonlarca vatandaşın alım gücünü kaybetmesine neden olurken, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan yüzde 24,73'lük artış emeklilerin tepkisini çekti. Günden güne alım güçlerini kaybettikleri belirten emeklilerin seyyanen zam çağrıları yanıtsız kalırken, milyonlarca memur ve emekli için gözler ocak ayında yapılacak artışa çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), her ay düzenli olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ağustos sayısında en dikkat çeken verilerden biri de yıl sonuna yönelik enflasyon beklentisi oldu. Ekonomi piyasalarında söz sahibi 69 katılımcının yanıtlarıyla derlenen raporda enflasyon beklentisi yüzde 43,31 olarak paylaşıldı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Söz konusu enflasyon rakamı, ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için belirleyici olacak. SGK uzmanları, Merkez Bankası'nın paylaştığı raporla paralel bir sonuç gelmesi halinde emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı.


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