Merkez Bankası Resmen Açıkladı: İşte 9 Gün Sonra Görülecek Dolar Kuru

Yarın yapılacak PPK toplantısında faiz kararına açıklamaya hazırlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin temmuz sayısını paylaştı. Raporda ay ve yıl sonunda görülmesi muhtemel dolar kuruna ilişkin tahminlere yer verildi.

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Merkez Bankası Resmen Açıkladı: İşte 9 Gün Sonra Görülecek Dolar Kuru - Resim: 1

31 Mart sonrasında yatay seyir izleyen dolar kuru, son günlerde yeniden 33 liranın üzerine çıkaracak döviz yatırımcısına göz kırptı. Türkiye'de görülen yüksek enflasyon karşısında birikimlerini dolar tarafında değerlendiren yatırımcıların son aylarda yaşadığı hayal kırıklığının ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılacak açıklamalara çevrilirken, TCMB'nin her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Temmuz raporu paylaşıldı.

MERKEZ BANKASI BU AY FAİZ ARTIRMAYACAK

48'i finansal sektör ve 17'si reel sektör olmak üzere toplam 65 katılımcının görüşleriyle hazırlanan raporda, dolar kuruna ilişkin tahminlerin yanı sıra, bir süredir dünyanın önde gelen bankaları tarafından sinyallenen TCMB'nin faiz indirimi ilişkin beklentilere de yer verildi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 35,90'dan yüzde 34,57'ye düştü. Katılımcılar aynı zamanda kendilerine yöneltilen "Bankalararası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentiniz nedir? (TL) " sorusuna verdikleri yanıt ile dolar kuruna ilişkin beklentilerini ortaya koydu.

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