Merkez Bankası Resmen Açıkladı: İşte 14 Gün Sonra Görülecek Dolar Kuru
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ağustos raporunu kamuoyu ile paylaştı. 69 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan raporda TCMB'nin 20 Ağustos tarihli PPK toplantısında alacağı faiz kararı ve dolar kurundaki yükselişe ilişkin beklentilere yer verildi.
Son yıllarda rasyonel ekonomi politikalardan giderek uzaklaşması nedeniyle yerel yatırımcıların yanı sıra, uluslararası finans çevrelerinin de güvenini kaybeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi ile birlikte piyasalardan güven kazanmaya çalışıyor.
Bir süredir yürütülen parasal sıkılaşma adımlarının ardından 5 aydır faizlerde hareketsiz beklemeyi tercih eden TCMB'nin ne zaman faiz indirimine başlayacağı merak konusu olurken, her ay paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ağustos sayısı bugün kamuoyuna duyuruldu.
İŞTE 14 GÜN SONRA GÖRÜLECEK DOLAR KURU
51'i finansal sektör ve 18'i reel sektör olmak üzere toplam 69 katılımcının yanıtlarıyla derlenen raporda 20 Ağustos tarihinde yapılacak PPK toplantısındaki beklentilerin yanı sıra, ay sonu ve cari yıl sonu görülmesi muhtemel dolar kuruna ilişkin tahminlere yer verildi.
Katılımcılar, 20 Ağustos tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerin yeniden pas geçileceğine yönelik görüş bildirirken, dolar/TL paritesi tahminlerinde ise dikkat çeken ifadelere yer verildi.
Bankalararası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentiniz nedir? sorusuna verilen yanıtlar ile belirlenen ay sonu ve cari yıl sonu dolar kuru beklentisinde düşüş görüldü.
31 Mart sonrası yatay bir seyir izleyen dolar kuru, geçtiğimiz ay kısmi bir yükseliş yaşayarak 34 lira bandını tehdit etmişti. TCMB'nin raporunda 69 katılımcının ortak yanıtlarıyla oluşturulan beklentilerde ise dolar kurunun 31 Ağustos tarihi itibarıyla 33,7669 TL seviyesinde olması beklenirken, 31 Aralık 2024 tarihi için beklenti 37,2760 TL şeklinde gerçekleşti.
3 LİRANIN ÜZERİNDE DÜŞÜŞ VAR
Merkez Bankası tarafından yılın ilk çeyreğinde paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi raporlarında, yıl sonu görülmesi beklenen dolar kuru için ortak tahmin 40 liranın üzerinde şekillenmişti. Ancak 31 Mart sonrası TCMB'nin net döviz pozisyonunda yaşanan iyileşmelerin yanı sıra, dolar kurunda uzun süre devam eden yatay seyir, yıl sonu beklenen dolar kuruna ilişkin tahminleri yaklaşık 3 lira düşürdü.