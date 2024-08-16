Merkez Bankası Resmen Açıkladı: İşte 14 Gün Sonra Görülecek Dolar Kuru

Bankalararası döviz piyasası ABD Dolar kuru beklentiniz nedir? sorusuna verilen yanıtlar ile belirlenen ay sonu ve cari yıl sonu dolar kuru beklentisinde düşüş görüldü.



31 Mart sonrası yatay bir seyir izleyen dolar kuru, geçtiğimiz ay kısmi bir yükseliş yaşayarak 34 lira bandını tehdit etmişti. TCMB'nin raporunda 69 katılımcının ortak yanıtlarıyla oluşturulan beklentilerde ise dolar kurunun 31 Ağustos tarihi itibarıyla 33,7669 TL seviyesinde olması beklenirken, 31 Aralık 2024 tarihi için beklenti 37,2760 TL şeklinde gerçekleşti.



3 LİRANIN ÜZERİNDE DÜŞÜŞ VAR



Merkez Bankası tarafından yılın ilk çeyreğinde paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi raporlarında, yıl sonu görülmesi beklenen dolar kuru için ortak tahmin 40 liranın üzerinde şekillenmişti. Ancak 31 Mart sonrası TCMB'nin net döviz pozisyonunda yaşanan iyileşmelerin yanı sıra, dolar kurunda uzun süre devam eden yatay seyir, yıl sonu beklenen dolar kuruna ilişkin tahminleri yaklaşık 3 lira düşürdü.