Merkez Bankası piyasayı karıştırdı: Doları olanlar şaşkın

İlgili banka Merkez Bankası’na iletecek ve buna göre satış için onay verilecek. Merkez Bankası yapılacak incelemeden sonra, döviz bürosuna 3 seçenekten birini sunacak. “Hayır yapamazsınız”, ” Evet Yapabilirsiniz” veya “evet yapabilirsiniz kur….. olmalıdır” şeklinde olacak.