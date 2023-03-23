Merkez Bankası piyasayı karıştırdı: Doları olanlar şaşkın
Döviz bürolarının 500 bin dolar üstü dolar satışlarında form doldurup onay alması gerekecek. Bu hamlenin piyasada seçimden sonra dövizin çok artacağına yönelik iddiaların öncesinde gerçekleştirilmesi ise dikkat çekti.
Döviz alım ve satımı yapılan döviz bürolarına gelen talimat üzerine 500 bin dolar üstü satışlara sıkı denetim getiriliyor.
Odatv'nin haberine göre bu talimat geçen hafta gönderildi. Talimat üzerine bu sabah itibarıyla döviz büroları 500 bin dolar üstü satışlarında forum dolduracak.
İlgili banka Merkez Bankası’na iletecek ve buna göre satış için onay verilecek. Merkez Bankası yapılacak incelemeden sonra, döviz bürosuna 3 seçenekten birini sunacak. “Hayır yapamazsınız”, ” Evet Yapabilirsiniz” veya “evet yapabilirsiniz kur….. olmalıdır” şeklinde olacak.
DÖVİZ BÜROLARINA GÖNDERİLEN TALİMAT
Döviz bürolarına giden o talimatta şu ifadeler yer aldı:
“Gün içinde gelen düzenleme ile yarın itibariyle spor döviz alım işlemleri öncesi TCMB websitesindeki döviz pozisyon tablosunun doldurulması zorunluluğu uygulamaya alınmıştır.
-Bankamız için 500 bin USD tutara kadarki işlemlerde kayıtlı telefondan form doldurup doldurmadığınız hususunda beyanınız alınacaktır.