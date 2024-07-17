Merkez Bankası, KKM Hesaplarına Ek Getiriyi Kaldırıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının azaltılması ve TL mevduata geçişin teşvik edilmesi için yeni adımlar attı.

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Merkez Bankası, KKM Hesaplarına Ek Getiriyi Kaldırıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırını politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine düşürdü. Merkez Bankası, yeni düzenleme ile KKM hesaplarına olan ilgiyi azaltmayı ve TL mevduata olan talebi artırmayı hedefliyor.

Ayrıca TCMB, yeni açılacak ve yenilenecek KKM hesapları için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılmayacağını da açıkladı. Bu durum, KKM hesaplarının cazibesini daha da düşürerek yatırımcıların TL mevduata yönelmelerini teşvik edecek.

Tüm bu değişiklikler 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.

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