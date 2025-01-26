Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduatta Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyonun 32 Günlük Faiz Getirisi Değişti

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından mevduat faizleri gerileme dönemine girdi. 1 milyon liranın 32 günlük faiz getirisinde rakamlar değişti.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduatta Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyonun 32 Günlük Faiz Getirisi Değişti - Resim: 1

Faiz oranlarının yüzde 50 ve altına gerilemesiyle birlikte, yatırımcılar ve vatandaşlar 1 milyon TL ve 250 bin TL'lik mevduat hesaplarının 32 günlük faiz getirilerini merak etmeye başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45 seviyesine çekmesinin ardından bankalar, mevduat faizlerini güncelledi. Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi dikkat çekerken, 1 milyon TL'lik yatırımların getiri oranları da yeniden şekillendi. İşte, 1 milyon TL'lik mevduat hesaplarının 32 günlük faiz getirileri:

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Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduatta Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyonun 32 Günlük Faiz Getirisi Değişti - Resim: 2

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 20

Net Kazanç: 15.780 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.015.780 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 31.561 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.031.561 TL

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Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduatta Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyonun 32 Günlük Faiz Getirisi Değişti - Resim: 3

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 32.350 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.032.350 TL

EN PARA

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 33.139 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.033.139 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 35.112 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.035.112 TL

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Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduatta Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyonun 32 Günlük Faiz Getirisi Değişti - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 37.873 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.037.873 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 35.506 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.035.506 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 37.084 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.037.084 TL

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Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduatta Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyonun 32 Günlük Faiz Getirisi Değişti - Resim: 5

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 35.506 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.035.506 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 35.901 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.035.901 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 35.506 TL

Vade Sonu Tutarı: 1.035.506 TL

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