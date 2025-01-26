Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduatta Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyonun 32 Günlük Faiz Getirisi Değişti

Faiz oranlarının yüzde 50 ve altına gerilemesiyle birlikte, yatırımcılar ve vatandaşlar 1 milyon TL ve 250 bin TL'lik mevduat hesaplarının 32 günlük faiz getirilerini merak etmeye başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45 seviyesine çekmesinin ardından bankalar, mevduat faizlerini güncelledi. Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi dikkat çekerken, 1 milyon TL'lik yatırımların getiri oranları da yeniden şekillendi. İşte, 1 milyon TL'lik mevduat hesaplarının 32 günlük faiz getirileri: