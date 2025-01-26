Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduatta Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyonun 32 Günlük Faiz Getirisi Değişti
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından mevduat faizleri gerileme dönemine girdi. 1 milyon liranın 32 günlük faiz getirisinde rakamlar değişti.
Faiz oranlarının yüzde 50 ve altına gerilemesiyle birlikte, yatırımcılar ve vatandaşlar 1 milyon TL ve 250 bin TL'lik mevduat hesaplarının 32 günlük faiz getirilerini merak etmeye başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45 seviyesine çekmesinin ardından bankalar, mevduat faizlerini güncelledi. Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi dikkat çekerken, 1 milyon TL'lik yatırımların getiri oranları da yeniden şekillendi. İşte, 1 milyon TL'lik mevduat hesaplarının 32 günlük faiz getirileri:
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 20
Net Kazanç: 15.780 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.015.780 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 31.561 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.031.561 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 32.350 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.032.350 TL
EN PARA
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 33.139 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.033.139 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 35.112 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.035.112 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 37.873 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.037.873 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 35.506 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.035.506 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 37.084 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.037.084 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 35.506 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.035.506 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 35.901 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.035.901 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 35.506 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.035.506 TL