Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin Liranın Getirisi Dudak Uçuklattı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayında beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 50 baz puanda sabit tuttu.

Kaynak: Haber Merkezi

Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin Liranın Getirisi Dudak Uçuklattı! - Resim: 1

Merkez Bankası'nın bu kararı piyasalar için sürpriz olmasa da bankaların mevduat faiz oranlarında bazı değişiklikler yaşandı. Özellikle birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları önemli bir hale geldi. Peki, 1, 3, 6 ay ve 1 yıl üzeri vadeler için faiz oranları ne durumda? 32 günlük vadeli mevduatta 500 bin TL ve 1 milyon TL'lik birikim ne kadar getiri sağlıyor? İşte detaylar…

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Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin Liranın Getirisi Dudak Uçuklattı! - Resim: 2

MERKEZ'İN KARARI SONRASI FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Merkez Bankası, bankalar tarafından açılan vadeli mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranlarını düzenli olarak açıklıyor. Eylül ayı itibarıyla güncellenen oranlara göre, farklı vadelerde sunulan faiz oranları şu şekilde belirlendi:

1 aya kadar vade: %54,01
3 aya kadar vade: %60,16
6 aya kadar vade: %52,10
1 yıla kadar vade: %50,96
1 yıl ve üzeri vade: %36,37

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Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin Liranın Getirisi Dudak Uçuklattı! - Resim: 3

TCMB’nin bu oranları belirlerken, ekonomik dengeyi koruma amacı güttüğü ve sıkı para politikası duruşunun devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığı biliniyor. Ağustos ayında yapılan PPK toplantısında, para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağı belirtilmişti. Ekonomistler ise eylül ayındaki açıklamanın tonunu daha yumuşak olarak değerlendirerek, ekim ayında bir faiz indiriminin gündemde olmadığını öne sürüyorlar.

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Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin Liranın Getirisi Dudak Uçuklattı! - Resim: 4

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net Getiri: 17 bin 3 lira

Vade Sonu Tutar: 517 bin 3 lira

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Getiri: 20 bin 274 lira

Vade Sonu Tutar: 520 bin 274 lira

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Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin Liranın Getirisi Dudak Uçuklattı! - Resim: 5

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Getiri: 15 bin 770 lira

Vade Sonu Tutar: 515 bin 770 lira

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Getiri: 17 bin 387 lira

Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 lira

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Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin Liranın Getirisi Dudak Uçuklattı! - Resim: 6

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Getiri: 17 bin 841 lira

Vade Sonu Tutar: 517 bin 841 lira

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 54

Net Getiri: 21 bin 896 lira

Vade Sonu Tutar: 521 bin 896 lira

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Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin Liranın Getirisi Dudak Uçuklattı! - Resim: 7

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Getiri: 21 bin 490 lira

Vade Sonu Tutar: 521 bin 490 lira

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Getiri: 20 bin 679 lira

Vade Sonu Tutar: 520 bin 679 lira

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Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin Liranın Getirisi Dudak Uçuklattı! - Resim: 8

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Getiri: 16 bin 219

Vade Sonu Tutar: 516 bin 219 lira

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Getiri: 19 bin 463 lira

Vade Sonu Tutar: 519 bin 463 lira

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Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin Liranın Getirisi Dudak Uçuklattı! - Resim: 9

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Getiri: 20 bin 274 lira

Vade Sonu Tutar: 520 bin 274 lira

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