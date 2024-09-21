Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin Liranın Getirisi Dudak Uçuklattı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayında beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 50 baz puanda sabit tuttu.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın bu kararı piyasalar için sürpriz olmasa da bankaların mevduat faiz oranlarında bazı değişiklikler yaşandı. Özellikle birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları önemli bir hale geldi. Peki, 1, 3, 6 ay ve 1 yıl üzeri vadeler için faiz oranları ne durumda? 32 günlük vadeli mevduatta 500 bin TL ve 1 milyon TL'lik birikim ne kadar getiri sağlıyor? İşte detaylar…
MERKEZ'İN KARARI SONRASI FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ
Merkez Bankası, bankalar tarafından açılan vadeli mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranlarını düzenli olarak açıklıyor. Eylül ayı itibarıyla güncellenen oranlara göre, farklı vadelerde sunulan faiz oranları şu şekilde belirlendi:
1 aya kadar vade: %54,01
3 aya kadar vade: %60,16
6 aya kadar vade: %52,10
1 yıla kadar vade: %50,96
1 yıl ve üzeri vade: %36,37
TCMB’nin bu oranları belirlerken, ekonomik dengeyi koruma amacı güttüğü ve sıkı para politikası duruşunun devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığı biliniyor. Ağustos ayında yapılan PPK toplantısında, para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağı belirtilmişti. Ekonomistler ise eylül ayındaki açıklamanın tonunu daha yumuşak olarak değerlendirerek, ekim ayında bir faiz indiriminin gündemde olmadığını öne sürüyorlar.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Getiri: 17 bin 3 lira
Vade Sonu Tutar: 517 bin 3 lira
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Getiri: 20 bin 274 lira
Vade Sonu Tutar: 520 bin 274 lira
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Getiri: 15 bin 770 lira
Vade Sonu Tutar: 515 bin 770 lira
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Getiri: 17 bin 387 lira
Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 lira
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Getiri: 17 bin 841 lira
Vade Sonu Tutar: 517 bin 841 lira
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 54
Net Getiri: 21 bin 896 lira
Vade Sonu Tutar: 521 bin 896 lira
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Getiri: 21 bin 490 lira
Vade Sonu Tutar: 521 bin 490 lira
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Getiri: 20 bin 679 lira
Vade Sonu Tutar: 520 bin 679 lira
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Getiri: 16 bin 219
Vade Sonu Tutar: 516 bin 219 lira
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Getiri: 19 bin 463 lira
Vade Sonu Tutar: 519 bin 463 lira
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Getiri: 20 bin 274 lira
Vade Sonu Tutar: 520 bin 274 lira