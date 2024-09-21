Merkez Bankası Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Güncellendi: 500 Bin Liranın Getirisi Dudak Uçuklattı!

Merkez Bankası'nın bu kararı piyasalar için sürpriz olmasa da bankaların mevduat faiz oranlarında bazı değişiklikler yaşandı. Özellikle birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları önemli bir hale geldi. Peki, 1, 3, 6 ay ve 1 yıl üzeri vadeler için faiz oranları ne durumda? 32 günlük vadeli mevduatta 500 bin TL ve 1 milyon TL'lik birikim ne kadar getiri sağlıyor? İşte detaylar…