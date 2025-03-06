Merkez Bankası Kararı Öncesi Altın ve Dolarda Son Durum... Altın ve Dolar Güne Nasıl Başladı?

Tüm gözler bugün açıklanacak Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklanmışken, altın ve dolar piyasasındaki son durum da merak konusu oldu. Altın ve dolar bugün güne nasıl başladı? İşte 6 Şubat Perşembe günü altın ve dolar fiyatları…

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Merkez Bankası Kararı Öncesi Altın ve Dolarda Son Durum... Altın ve Dolar Güne Nasıl Başladı?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak, 2025 yılı ikinci faiz kararı bugün açıklanacak.

Ocak ayında politika faizinde 250 baz puanlık indirime giden Merkez Bankası'nın, yeni toplantıda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuşken, altın ve doların bugün güne nasıl başladığı da yatırımcıları heyecanlandırdı. İşte 6 Şubat Perşembe günü altın ve dolar fiyatları…

Merkez Bankası Kararı Öncesi Altın ve Dolarda Son Durum... Altın ve Dolar Güne Nasıl Başladı? - Resim : 1

GRAM, ÇEYREK, ONS ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 3.417,11 Satış fiyatı: 3.417,94

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.467,37 Satış fiyatı: 5.588,33

Ons altın alış fiyatı: 2.918,20 Satış fiyatı: 2.920,58

Merkez Bankası Kararı Öncesi Altın ve Dolarda Son Durum... Altın ve Dolar Güne Nasıl Başladı? - Resim : 2

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar alış fiyatı: 36,3968 Satış fiyatı: 36,4810

Euro alış fiyatı: 39,3097 Satış fiyatı: 39,4345

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Kaynak: Haber Merkezi

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