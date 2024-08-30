Merkez Bankası İnternet Sitesinden Duyurdu: Gece Yarısı Bankalara Bu Talimat Gönderildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gece saatlerinde internet sitesinden paylaştığı duyuru ile bir dizi makroihtiyati tedbiri yürürlüğe aldı. Açıklanan 5 madde ile bankaların TL mevduatına yönelmeleri zorunlu tutulurken, ekonomistler bu durumun TL mevduat faizlerinin yükselmesiyle sonuçlanacağını belirtti.

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Merkez Bankası İnternet Sitesinden Duyurdu: Gece Yarısı Bankalara Bu Talimat Gönderildi - Resim: 1

Yüksek enflasyonla mücadele etmek için parasal sıkılaşma sürecine devam eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son günlerde ekonomi piyasalarında yaşanan dalgalanmaların ardından yeni kararlarını internet sitesinden duyurdu.

Geç saatlerde paylaşılan mesajda bankacılık sektörüne ilişkin uygulanacak yeni makroihtiyati tedbirlere yer verilirken, 5 maddelik listedeki talimatların bankalara gönderildiği öğrenildi. TCMB'nin son haftalarda artan dövizi baskılamak amacıyla aldığı yeni kararlar, bankaları Türk lirası mevduatına yönelmeye teşvik ederken, ekonomistler bu adımların kısa sürede TL mevduat faizleri yukarı çekeceği uyarısında bulundu.

İşte Merkez Bankası tarafından hayata geçirilecek 5 değişiklik...

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