Merkez Bankası İnternet Sitesinden Duyurdu: Gece Yarısı Bankalara Bu Talimat Gönderildi

Yüksek enflasyonla mücadele etmek için parasal sıkılaşma sürecine devam eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son günlerde ekonomi piyasalarında yaşanan dalgalanmaların ardından yeni kararlarını internet sitesinden duyurdu.



Geç saatlerde paylaşılan mesajda bankacılık sektörüne ilişkin uygulanacak yeni makroihtiyati tedbirlere yer verilirken, 5 maddelik listedeki talimatların bankalara gönderildiği öğrenildi. TCMB'nin son haftalarda artan dövizi baskılamak amacıyla aldığı yeni kararlar, bankaları Türk lirası mevduatına yönelmeye teşvik ederken, ekonomistler bu adımların kısa sürede TL mevduat faizleri yukarı çekeceği uyarısında bulundu.



İşte Merkez Bankası tarafından hayata geçirilecek 5 değişiklik...