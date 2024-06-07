Merkez Bankası ihracat bedellerinin satış yükümlülüğünü düşürdü
Merkez Bankası, normalleşme adımları kapsamında ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü oranlarını düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi.
Merkez Bankası, normalleşme adımları kapsamında ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a düşürdü.
Bu karar, 10 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Kaynak: AA