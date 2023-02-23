Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Ekonomistler ne bekliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizine ilişkin kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Ekonomistler ne bekliyor? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Para Politikası Kurulu'nu (PPK) ilk kez bugün toplayacak. 

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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Ekonomistler ne bekliyor? - Resim: 2

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın 17 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette; 10 ekonomist yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, biri bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin etti. 

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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Ekonomistler ne bekliyor? - Resim: 3

Ekonomistlerden altısı ise politika faizinin sabit tutulmasını beklediğini ifade etti.

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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Ekonomistler ne bekliyor? - Resim: 4

REUTERS'IN ANKETİNDE 50 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Reuters'ın anketine göre ise Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi öngörülüyor. 

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