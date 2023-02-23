Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Ekonomistler ne bekliyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizine ilişkin kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Para Politikası Kurulu'nu (PPK) ilk kez bugün toplayacak.
Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın 17 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette; 10 ekonomist yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, biri bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin etti.
Ekonomistlerden altısı ise politika faizinin sabit tutulmasını beklediğini ifade etti.
REUTERS'IN ANKETİNDE 50 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR
Reuters'ın anketine göre ise Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi öngörülüyor.