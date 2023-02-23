Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Ekonomistler ne bekliyor?

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın 17 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette; 10 ekonomist yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, biri bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin etti.