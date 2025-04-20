Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkarmasının ardından, mevduat faiz oranlarında da dikkat çeken yükselişler yaşandı. Yeni faiz düzenlemesi, bankaların vadeli hesaplarına da yansırken yatırımcılar "1 milyon TL, 32 günde ne kazandırır?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.