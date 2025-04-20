Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü
Merkez Bankası’nın son faiz kararının ardından banka faizlerinde de tablo değişti. 1 milyon TL’nin mevduat faizinin yeni getirisi belli oldu. İşte en yüksek faizi veren bankalar…
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkarmasının ardından, mevduat faiz oranlarında da dikkat çeken yükselişler yaşandı. Yeni faiz düzenlemesi, bankaların vadeli hesaplarına da yansırken yatırımcılar "1 milyon TL, 32 günde ne kazandırır?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKALAR BELLİ OLDU
Yatırımcıların ilgisini çeken bu gelişmeler sonrası bankaların güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazançları şöyle sıralandı:
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %49
32 Günlük Net Getiri: 36.515,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.036.515,07 TL
DenizBank – Kaptan Hesap
Faiz Oranı: %49
32 Günlük Net Getiri: 36.515,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.036.515,07 TL
QNB Finansbank – Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: %48,5
32 Günlük Net Getiri: 36.142,47 TL
Vade Sonu Tutar: 1.036.142,47 TL
Akbank – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %47,5
32 Günlük Net Getiri: 35.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.397,26 TL
ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %47
32 Günlük Net Getiri: 35.024,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL