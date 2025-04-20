Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü

Merkez Bankası’nın son faiz kararının ardından banka faizlerinde de tablo değişti. 1 milyon TL’nin mevduat faizinin yeni getirisi belli oldu. İşte en yüksek faizi veren bankalar…

Kaynak: Haber Merkezi

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkarmasının ardından, mevduat faiz oranlarında da dikkat çeken yükselişler yaşandı. Yeni faiz düzenlemesi, bankaların vadeli hesaplarına da yansırken yatırımcılar "1 milyon TL, 32 günde ne kazandırır?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü - Resim: 2

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKALAR BELLİ OLDU

Yatırımcıların ilgisini çeken bu gelişmeler sonrası bankaların güncel faiz oranları ve 32 günlük net kazançları şöyle sıralandı:

HSBC – Modern Hesap

Faiz Oranı: %49

32 Günlük Net Getiri: 36.515,07 TL

Vade Sonu Tutar: 1.036.515,07 TL

DenizBank – Kaptan Hesap

Faiz Oranı: %49

32 Günlük Net Getiri: 36.515,07 TL

Vade Sonu Tutar: 1.036.515,07 TL

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü - Resim: 3

QNB Finansbank – Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: %48,5

32 Günlük Net Getiri: 36.142,47 TL

Vade Sonu Tutar: 1.036.142,47 TL

Akbank – Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %47,5

32 Günlük Net Getiri: 35.397,26 TL

Vade Sonu Tutar: 1.035.397,26 TL

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrasında 1 Milyon Liranın Mevduat Getirisi Değişti! Faiz Tablosu Tersine Döndü - Resim: 4

ING – Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %47

32 Günlük Net Getiri: 35.024,66 TL

Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL

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