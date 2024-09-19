Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Değişti! İşte 350 Bin Liranın Aylık Getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin faiz kararı açıklandı. Bankacılık sektöründe TL mevduat faiz oranlarında yılın ilk yarısındaki yüksek seviyelerden bir gerileme yaşandığı gözlemleniyor. Peki, 350 bin liralık bir mevduatın aylık getirisi ne kadar? İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Değişti! İşte 350 Bin Liranın Aylık Getirisi - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, geçen ay olduğu gibi bu ay da faizi yüzde 50'de sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankaların mevduat faiz getirisinde değişiklik yaşandı.

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Değişti! İşte 350 Bin Liranın Aylık Getirisi - Resim: 2

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının açıklanmasının ardından, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısına çevrildi. Bu toplantıdan çıkan kararlar, TL mevduat oranlarına yönelik beklentileri yeniden şekillendirdi.

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Değişti! İşte 350 Bin Liranın Aylık Getirisi - Resim: 3

İşte banka banka 350 bin liranın 32 günlük getirisi
ING

Faiz oranı: Yüzde 53
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 15.002,19 TL
Vade Sonu Tutar: 365.002,19 TL

TEB

Faiz Oranı: 54
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 15.285,25 TL
Vade Sonu Tutar: 365.285,25 TL

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Değişti! İşte 350 Bin Liranın Aylık Getirisi - Resim: 4

Deniz Bank

Faiz Oranı: Yüzde 53
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 15.002,19 TL
Vade Sonu Tutar: 365.002,19 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: 52
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 14.719,13 TL
Vade Sonu Tutar: 364.719,13 TL

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Değişti! İşte 350 Bin Liranın Aylık Getirisi - Resim: 5

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 47
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 13.303,83 TL
Vade Sonu Tutar: 363.303,83 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 45
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 12.737,7 TL
Vade Sonu Tutar: 362.737,7 TL

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