Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Değişti! İşte 350 Bin Liranın Aylık Getirisi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, geçen ay olduğu gibi bu ay da faizi yüzde 50'de sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankaların mevduat faiz getirisinde değişiklik yaşandı.