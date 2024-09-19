Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduat Faizleri Değişti! İşte 350 Bin Liranın Aylık Getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin faiz kararı açıklandı. Bankacılık sektöründe TL mevduat faiz oranlarında yılın ilk yarısındaki yüksek seviyelerden bir gerileme yaşandığı gözlemleniyor. Peki, 350 bin liralık bir mevduatın aylık getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, geçen ay olduğu gibi bu ay da faizi yüzde 50'de sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankaların mevduat faiz getirisinde değişiklik yaşandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının açıklanmasının ardından, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısına çevrildi. Bu toplantıdan çıkan kararlar, TL mevduat oranlarına yönelik beklentileri yeniden şekillendirdi.
İşte banka banka 350 bin liranın 32 günlük getirisi
ING
Faiz oranı: Yüzde 53
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 15.002,19 TL
Vade Sonu Tutar: 365.002,19 TL
TEB
Faiz Oranı: 54
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 15.285,25 TL
Vade Sonu Tutar: 365.285,25 TL
Deniz Bank
Faiz Oranı: Yüzde 53
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 15.002,19 TL
Vade Sonu Tutar: 365.002,19 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: 52
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 14.719,13 TL
Vade Sonu Tutar: 364.719,13 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 13.303,83 TL
Vade Sonu Tutar: 363.303,83 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 45
Vade: 32 Gün
Net Kazanç: 12.737,7 TL
Vade Sonu Tutar: 362.737,7 TL