Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekti. Kararın ardından bankalarda parası olan vatandaşlar, mevduat faiz oranlarındaki güncellemeleri araştırmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası, faiz kararına ilişkin açıklamasında enflasyon ve parasal aktarım mekanizmasının önemine dikkat çekti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA GÜNCEL DURUM
Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre bankalar tarafından uygulanan mevduat faiz oranları şu şekilde güncellendi:
1 aya kadar vadede: %49,92
3 aya kadar vadede: %51,74
6 aya kadar vadede: %41,89
1 yıla kadar vadede: %44,83
1 yıl ve daha uzun vadede: %34,04
Mevduat faiz oranlarındaki bu değişiklik, yatırımcıların tercihlerini doğrudan etkileyebilir. Özellikle kısa vadeli mevduatlarda faiz oranlarının yüksek kalması, vatandaşların kısa vadeli yatırımlara yönelmesine neden olabilir.
BANKALARIN MEVDUAT FAİZİ ORANLARI GÜNCELLENDİ
Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından, özel ve kamu bankaları da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bankaların sunduğu 100 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar listesi:
MEVDUAT FAİZİ ORANLARI NE KADAR OLDU?
İşte 100 bin liranın aylık getirisi
ON Plus
Faiz oranı: Yüzde 49
Net kazanç: 3.651,51 TL
Vade sonu tutar: 103.651,51 TL
DENİZBANK E-MEVDUAT
Faiz oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 3.353,42 TL
Vade sonu tutarı: 103.353,42 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 43,25
Net kazanç: 3.223,01 TL
Vade sonu tutar: 103.223,01 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: Yüzde 43,5
Net kazanç: 3.241,64 TL
Vade sonu tutar: 103.241,64 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 35
Net kazanç: 2.608,22 TL
Vade sonu tutar: 102.608,22 TL
ENPARA.COM
Faiz oranı: Yüzde 34,5
Net kazanç: 2.570,96 TL
Vade sonu tutar: 102.570,96 TL
HALKBANK E-MEVDUAT HESAP
Faiz oranı:38
Net Kazanç: 2.831,78 TL
Vade sonu tutar:102.831,78 TL
ING TURUNCU HESAP
Faiz oranı: Yüzde 47
Net kazanç: 3.502,47 TL
Vade sonu tutar: 103.502,47 TL
ODEA
Faiz oranı: Yüzde 47
Net kazanç: 3.502,47 TL
Vade sonu tutar: 103.502,47 TL