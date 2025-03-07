Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’ten yüzde 42,5’e çekti. Kararın ardından bankalarda parası olan vatandaşlar, mevduat faiz oranlarındaki güncellemeleri araştırmaya başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu - Resim: 1

Merkez Bankası, faiz kararına ilişkin açıklamasında enflasyon ve parasal aktarım mekanizmasının önemine dikkat çekti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu - Resim: 2

MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA GÜNCEL DURUM

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre bankalar tarafından uygulanan mevduat faiz oranları şu şekilde güncellendi:

1 aya kadar vadede: %49,92

3 aya kadar vadede: %51,74

6 aya kadar vadede: %41,89

1 yıla kadar vadede: %44,83

1 yıl ve daha uzun vadede: %34,04

Mevduat faiz oranlarındaki bu değişiklik, yatırımcıların tercihlerini doğrudan etkileyebilir. Özellikle kısa vadeli mevduatlarda faiz oranlarının yüksek kalması, vatandaşların kısa vadeli yatırımlara yönelmesine neden olabilir.

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu - Resim: 3

BANKALARIN MEVDUAT FAİZİ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından, özel ve kamu bankaları da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bankaların sunduğu 100 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar listesi:

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu - Resim: 4

MEVDUAT FAİZİ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 100 bin liranın aylık getirisi

ON Plus

Faiz oranı: Yüzde 49

Net kazanç: 3.651,51 TL

Vade sonu tutar: 103.651,51 TL

DENİZBANK E-MEVDUAT

Faiz oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 3.353,42 TL

Vade sonu tutarı: 103.353,42 TL

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu - Resim: 5

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 43,25

Net kazanç: 3.223,01 TL

Vade sonu tutar: 103.223,01 TL

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: Yüzde 43,5

Net kazanç: 3.241,64 TL

Vade sonu tutar: 103.241,64 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 35

Net kazanç: 2.608,22 TL

Vade sonu tutar: 102.608,22 TL

ENPARA.COM

Faiz oranı: Yüzde 34,5

Net kazanç: 2.570,96 TL

Vade sonu tutar: 102.570,96 TL

HALKBANK E-MEVDUAT HESAP

Faiz oranı:38

Net Kazanç: 2.831,78 TL

Vade sonu tutar:102.831,78 TL

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu - Resim: 6

ING TURUNCU HESAP

Faiz oranı: Yüzde 47

Net kazanç: 3.502,47 TL

Vade sonu tutar: 103.502,47 TL

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 47

Net kazanç: 3.502,47 TL

Vade sonu tutar: 103.502,47 TL

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