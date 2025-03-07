Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Hesap Değişti: En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar Belli Oldu

BANKALARIN MEVDUAT FAİZİ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından, özel ve kamu bankaları da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bankaların sunduğu 100 bin TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar listesi: