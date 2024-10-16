Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olur? Nefesler Tutuldu, Yarın Açıklanacak: 6 Aydır ‘Pas’ Diyordu…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Sonuncusunu geçtiğimiz Mart ayında olmak üzere 500 baz puan artıran Merkez Bankası, 2023 Haziran’dan bu yana yüzde 8,5 politik faizini 4.150 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmişti. Eylül ayında da faizler pas geçildi.

EKONOMİSTLERİN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri ise faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.

Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,26'ya düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 31,66'dan yüzde 31,64'e geriledi.