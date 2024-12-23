Faiz İndirimi için ABD'li Banka ve MÜSİAD'dan Açıklama

Merkez Bankası faiz kararı yılın son politika faizi için kararını Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak. Son olarak Mart 2024’te 500 baz puanlık artış ile faizleri yüzde 50 seviyesine yükselten bankanın 9 ay aranın ardından ilk kez faiz indirimine gitmesine neredeyse kesin gözü ile bakılıyor. Bu kapsamda ilk indirimin 150 baz puan olacağı yönünde beklentiler de oldukça güçlü.

ABD’Lİ DEVDEN ŞAŞIRTAN TAHMİN

Kritik karar öncesi ise açıklamalar peş peşe gelirken ABD’li Goldman Sachs ekonomistleri şaşırtan bir açıklama yaptı. Banka ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzalı 20 Aralık tarihli raporda, TCMB'nin Aralık toplantısında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakacağı öngörüldü. Goldman Sachs ekonomistleri Aralık ayında olası bir faiz indiriminin erken bir indirim olabileceğine işaret etti.

MÜSİAD’DAN FAİZ İNDİRİM ÇAĞRISI

Türk iş dünyası temsilcileri ise faiz indiriminin bu ay başlaması gerektiği konusunda görüş bildirdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı enflasyon, faiz beklentileri ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Asmalı, Haziran 2022'de 830 seviyesine kadar yükselen Türkiye'nin CDS risk primlerinin bu ay itibarıyla 250 puana kadar gerilediğini belirterek, "Ekonomik gelişmeler ve genel beklenti iklimine paralel olarak, Türkiye'nin CDS primlerinde düşüşün önümüzdeki yıl da devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"POLİTİKA FAİZİNİN YÜZDE 50'YE ÇEKİLMESİYLE ZOR BİR DÖNEMECE GİRİLDİ"

Enflasyonla mücadele ve geçen yılın haziran ayında başlayan parasal sıkılaşma süreci kapsamında politika faizinin şubatta yüzde 50 seviyesine kadar çekilmesiyle önemli ve zor bir dönemece girildiğini hatırlatan Asmalı bu yılın dış ticaret, cari denge ve istihdam gelişmeleri bağlamında Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine uygun ve hatta birçok göstergede öngörüden de olumlu seyrettiğini kaydetti. Büyüme tarafında daha ılımlı ve enflasyon tarafında ise OVP hedefinin üzerinde bir seyir gördüklerini aktardı.

“HEPİMİZİN ORTAK BEKLENTİSİ FAİZ İNDİRİMİ”

Mevcut göstergelerin, parasal sıkılaşma politikasının, iç talebi arzulanan ölçüde sınırlayamadığını gösterdiğine işaret eden Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede MÜSİAD olarak yüzde 44-45 bandındaki yıl sonu enflasyon beklentimizi koruduğumuzu yeniden ifade ediyoruz. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken, enflasyonla mücadelenin maliyetinin toplumsal olarak daha adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Mevcut politikalar ışığında dar ve orta gelirlilerin zorunlu harcamalarına yönelik talepleri baskılanırken, yüksek gelir grubunun talepleri güçlü kalmaya devam etmiştir.

Böylece gelir dağılımı daha da bozulurken, bu durum tekrardan enflasyonu artırıcı bir etki oluşturmaktadır. Bu çerçevede Merkez Bankası'ndan, 8 ay gibi uzun bir süre dayandığımız yüksek faize karşı artık aralık ayında faiz indirimi yapmasının, hepimizin ortak beklentisi olduğunu yineliyoruz. Yılın son ayında politika faizinde öngörülecek bir indirimin, firmalarımızın 2025 yılına ilişkin motivasyonunda olumlu bir etkisi olacağına inanıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi